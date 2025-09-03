Cove Quant Cijena (COVE)
+0.28%
+15.50%
+33.72%
+33.72%
Cove Quant (COVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COVE je $ 0.00362715, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COVE se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +15.50% u posljednjih 24 sata i +33.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Cove Quant je $ 20.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COVE je 999.76M, s ukupnom količinom od 999758501.045874. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.63K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cove Quant u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cove Quant u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cove Quant u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cove Quant u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+15.50%
|30 dana
|$ 0
|+62.01%
|60 dana
|$ 0
|+89.64%
|90 dana
|$ 0
|--
Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market.
