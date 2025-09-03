Cove Quant (COVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00362715$ 0.00362715 $ 0.00362715 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) +15.50% Promjena cijene (7D) +33.72% Promjena cijene (7D) +33.72%

Cove Quant (COVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COVE je $ 0.00362715, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COVE se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +15.50% u posljednjih 24 sata i +33.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cove Quant (COVE)

Tržišna kapitalizacija $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K Količina u optjecaju 999.76M 999.76M 999.76M Ukupna količina 999,758,501.045874 999,758,501.045874 999,758,501.045874

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cove Quant je $ 20.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COVE je 999.76M, s ukupnom količinom od 999758501.045874. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.63K.