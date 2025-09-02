Counterparty (XCP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 2.99 24-satna najviša cijena $ 3.69 Najviša cijena ikada $ 91.13 Najniža cijena $ 0.134356 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -16.72% Promjena cijene (7D) -12.31%

Counterparty (XCP) cijena u stvarnom vremenu je $3.07. Tijekom protekla 24 sata, XCPtrgovalo je između najniže cijene $ 2.99 i najviše cijene $ 3.69, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCP je $ 91.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.134356.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCP se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -16.72% u posljednjih 24 sata i -12.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Counterparty (XCP)

Tržišna kapitalizacija $ 7.95M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.13M Količina u optjecaju 2.59M Ukupna količina 2,649,272.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Counterparty je $ 7.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XCP je 2.59M, s ukupnom količinom od 2649272.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.13M.