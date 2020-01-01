COTI AI Agents (COAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u COTI AI Agents (COAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

COTI AI Agents (COAI) Informacije COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities Službena web stranica: https://cotiagents.ai/ Bijela knjiga: https://cotiagents.gitbook.io Kupi COAI odmah!

COTI AI Agents (COAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za COTI AI Agents (COAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 236.76K $ 236.76K $ 236.76K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 622.00M $ 622.00M $ 622.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 380.64K $ 380.64K $ 380.64K Povijesni maksimum: $ 0.01080825 $ 0.01080825 $ 0.01080825 Povijesni minimum: $ 0.00004653 $ 0.00004653 $ 0.00004653 Trenutna cijena: $ 0.00038064 $ 0.00038064 $ 0.00038064 Saznajte više o cijeni COTI AI Agents (COAI)

COTI AI Agents (COAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike COTI AI Agents (COAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COAI tokena, istražite COAI cijenu tokena uživo!

COAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide COAI? Naša COAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte COAI predviđanje cijene tokena odmah!

