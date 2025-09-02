COTI AI Agents (COAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01080825$ 0.01080825 $ 0.01080825 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.30% Promjena cijene (1D) -1.11% Promjena cijene (7D) -3.98% Promjena cijene (7D) -3.98%

COTI AI Agents (COAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COAI je $ 0.01080825, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COAI se promijenio za +1.30% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i -3.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COTI AI Agents (COAI)

Tržišna kapitalizacija $ 255.99K$ 255.99K $ 255.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 411.56K$ 411.56K $ 411.56K Količina u optjecaju 622.00M 622.00M 622.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija COTI AI Agents je $ 255.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COAI je 622.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 411.56K.