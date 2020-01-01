Cost Hot Dog (COST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cost Hot Dog (COST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cost Hot Dog (COST) Informacije $COST the greatest fight against inflation. Službena web stranica: https://costcodogsol.xyz/ Kupi COST odmah!

Cost Hot Dog (COST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cost Hot Dog (COST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 741.81K Ukupna količina: $ 949.39M Količina u optjecaju: $ 949.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 741.81K Povijesni maksimum: $ 0.061631 Povijesni minimum: $ 0.00044681 Trenutna cijena: $ 0.00078079

Cost Hot Dog (COST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cost Hot Dog (COST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COST tokena, istražite COST cijenu tokena uživo!

COST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide COST? Naša COST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte COST predviđanje cijene tokena odmah!

