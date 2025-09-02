Cost Hot Dog (COST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.061631$ 0.061631 $ 0.061631 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.76% Promjena cijene (1D) +0.55% Promjena cijene (7D) -5.20% Promjena cijene (7D) -5.20%

Cost Hot Dog (COST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COST je $ 0.061631, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COST se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +0.55% u posljednjih 24 sata i -5.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cost Hot Dog (COST)

Tržišna kapitalizacija $ 809.96K$ 809.96K $ 809.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 809.96K$ 809.96K $ 809.96K Količina u optjecaju 949.39M 949.39M 949.39M Ukupna količina 949,390,000.0 949,390,000.0 949,390,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cost Hot Dog je $ 809.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COST je 949.39M, s ukupnom količinom od 949390000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 809.96K.