Cost Hot Dog Logotip

Cost Hot Dog Cijena (COST)

Neuvršten

1 COST u USD cijena uživo:

$0.00085727
$0.00085727$0.00085727
+0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Cost Hot Dog (COST)
Cost Hot Dog (COST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.061631
$ 0.061631$ 0.061631

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

+0.55%

-5.20%

-5.20%

Cost Hot Dog (COST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COST je $ 0.061631, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COST se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +0.55% u posljednjih 24 sata i -5.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cost Hot Dog (COST)

$ 809.96K
$ 809.96K$ 809.96K

--
----

$ 809.96K
$ 809.96K$ 809.96K

949.39M
949.39M 949.39M

949,390,000.0
949,390,000.0 949,390,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cost Hot Dog je $ 809.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COST je 949.39M, s ukupnom količinom od 949390000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 809.96K.

Cost Hot Dog (COST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cost Hot Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cost Hot Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cost Hot Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cost Hot Dog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.55%
30 dana$ 0+2.19%
60 dana$ 0-3.48%
90 dana$ 0--

Što je Cost Hot Dog (COST)

$COST the greatest fight against inflation.

Resurs Cost Hot Dog (COST)

Službena web-stranica

Cost Hot Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cost Hot Dog (COST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cost Hot Dog (COST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cost Hot Dog.

Provjerite Cost Hot Dog predviđanje cijene sada!

COST u lokalnim valutama

Cost Hot Dog (COST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cost Hot Dog (COST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cost Hot Dog (COST)

Koliko Cost Hot Dog (COST) vrijedi danas?
Cijena COST uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COST u USD?
Trenutačna cijena COST u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cost Hot Dog?
Tržišna kapitalizacija za COST je $ 809.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COST?
Količina u optjecaju za COST je 949.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COST?
COST je postigao ATH cijenu od 0.061631 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COST?
COST je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COST?
24-satni obujam trgovanja za COST je -- USD.
Hoće li COST još narasti ove godine?
COST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.