Cosmic Universe Magick (MAGICK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00185142 $ 0.00185142 $ 0.00185142 24-satna najniža cijena $ 0.00196405 $ 0.00196405 $ 0.00196405 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00185142$ 0.00185142 $ 0.00185142 24-satna najviša cijena $ 0.00196405$ 0.00196405 $ 0.00196405 Najviša cijena ikada $ 4.44$ 4.44 $ 4.44 Najniža cijena $ 0.00149764$ 0.00149764 $ 0.00149764 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -2.19% Promjena cijene (7D) -30.46% Promjena cijene (7D) -30.46%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00192089. Tijekom protekla 24 sata, MAGICKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00185142 i najviše cijene $ 0.00196405, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGICK je $ 4.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00149764.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGICK se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -30.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cosmic Universe Magick (MAGICK)

Tržišna kapitalizacija $ 123.12K$ 123.12K $ 123.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 190.63K$ 190.63K $ 190.63K Količina u optjecaju 63.89M 63.89M 63.89M Ukupna količina 98,927,130.11703493 98,927,130.11703493 98,927,130.11703493

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cosmic Universe Magick je $ 123.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGICK je 63.89M, s ukupnom količinom od 98927130.11703493. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 190.63K.