Cosanta (COSA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 24-satna najniža cijena $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 24-satna najviša cijena $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 Najviša cijena ikada $ 11.71$ 11.71 $ 11.71 Najniža cijena $ 0.19178$ 0.19178 $ 0.19178 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.10% Promjena cijene (7D) +2.33% Promjena cijene (7D) +2.33%

Cosanta (COSA) cijena u stvarnom vremenu je $2.23. Tijekom protekla 24 sata, COSAtrgovalo je između najniže cijene $ 2.21 i najviše cijene $ 2.23, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COSA je $ 11.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.19178.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COSA se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i +2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cosanta (COSA)

Tržišna kapitalizacija $ 790.49K$ 790.49K $ 790.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 790.49K$ 790.49K $ 790.49K Količina u optjecaju 355.07K 355.07K 355.07K Ukupna količina 355,066.04999999 355,066.04999999 355,066.04999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cosanta je $ 790.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COSA je 355.07K, s ukupnom količinom od 355066.04999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 790.49K.