CorionX Logotip

CorionX Cijena (CORX)

Neuvršten

1 CORX u USD cijena uživo:

$0.00011309
+73.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena CorionX (CORX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:38:37 (UTC+8)

CorionX (CORX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0

$ 0

$ 0.03473611
$ 0.03473611

$ 0

+0.56%

+73.84%

+73.03%

+73.03%

CorionX (CORX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CORXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORX je $ 0.03473611, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORX se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, +73.84% u posljednjih 24 sata i +73.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CorionX (CORX)

$ 10.79K
$ 10.79K

--
--

$ 45.24K
$ 45.24K

95.44M
95.44M

400,000,000.0
400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CorionX je $ 10.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CORX je 95.44M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.24K.

CorionX (CORX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CorionX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CorionX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CorionX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CorionX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+73.84%
30 dana$ 0+9.77%
60 dana$ 0+97.64%
90 dana$ 0--

Što je CorionX (CORX)

CorionX is a modern blockchain platform that acts as a hub for digital assets, and is built to promote the adoption of cryptocurrency stablecoins, Decentralized Finance (DeFi), CBDCs, and other technologies that empower users and reduce reliance on legacy infrastructure. The CorionX (CORX) token is “gas” for the rapidly developing stablecoin and crypto infrastructure and is designed to help incentivize stablecoin and DeFi. adoption ♦️ CorionX is using partners bridges to provide interoperability, fast, secure & cheap transactions and scalability ♦️ CorionX will provide the next generation of mobile payments: This will power cheap, fast, and highly scalable transactions within the community using CorionX, Stablecoins and other ERC 20 tokens. ♦️ CorionX creates the one platform for education, rewards the collaboration of the community and leads the #MoneyInTheRightDirection Movement. ♦️ Staking without lockup: Holders of the CorionX utility token earn 2.5% quarterly, (10.38% APY) staking rewards without needing to lock up their assets. This is paid on the average CorionX balance held in the user’s ETH wallet, leaving them free to transact and benefit from the token’s utility without missing out on rewards. ♦️ Earning Yields in CeFi and DeFi: CorionX is looking to integrate Centralized Finance and Decentralized Finance solutions to provide easy to use access to mainstream users to earn yields and to extend CorionX utilites. ♦️ CorionX token has a wide range of use cases. It can be used for bounties and reward plans, membership fees, earning rewards, and a whole lot more. ♦️ CorionX token holders can earn discounts and benefits for holding and participating in the CorionX ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CorionX (CORX)

Službena web-stranica

CorionX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CorionX (CORX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CorionX (CORX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CorionX.

Provjerite CorionX predviđanje cijene sada!

CORX u lokalnim valutama

CorionX (CORX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CorionX (CORX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CORX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CorionX (CORX)

Koliko CorionX (CORX) vrijedi danas?
Cijena CORX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CORX u USD?
Trenutačna cijena CORX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CorionX?
Tržišna kapitalizacija za CORX je $ 10.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CORX?
Količina u optjecaju za CORX je 95.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CORX?
CORX je postigao ATH cijenu od 0.03473611 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CORX?
CORX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CORX?
24-satni obujam trgovanja za CORX je -- USD.
Hoće li CORX još narasti ove godine?
CORX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CORX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CorionX (CORX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.