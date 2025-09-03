CorionX (CORX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03473611$ 0.03473611 $ 0.03473611 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) +73.84% Promjena cijene (7D) +73.03% Promjena cijene (7D) +73.03%

CorionX (CORX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CORXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORX je $ 0.03473611, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORX se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, +73.84% u posljednjih 24 sata i +73.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CorionX (CORX)

Tržišna kapitalizacija $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.24K$ 45.24K $ 45.24K Količina u optjecaju 95.44M 95.44M 95.44M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CorionX je $ 10.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CORX je 95.44M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.24K.