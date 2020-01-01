CorgiAI (CORGIAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CorgiAI (CORGIAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CorgiAI (CORGIAI) Informacije What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. Službena web stranica: https://corgiai.xyz/ Bijela knjiga: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf Kupi CORGIAI odmah!

CorgiAI (CORGIAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CorgiAI (CORGIAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.20M $ 52.20M $ 52.20M Ukupna količina: $ 372.50B $ 372.50B $ 372.50B Količina u optjecaju: $ 343.53B $ 343.53B $ 343.53B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 56.60M $ 56.60M $ 56.60M Povijesni maksimum: $ 0.0042301 $ 0.0042301 $ 0.0042301 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015183 $ 0.00015183 $ 0.00015183 Saznajte više o cijeni CorgiAI (CORGIAI)

CorgiAI (CORGIAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CorgiAI (CORGIAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CORGIAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CORGIAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CORGIAI tokena, istražite CORGIAI cijenu tokena uživo!

