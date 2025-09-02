CorgiAI (CORGIAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0042301$ 0.0042301 $ 0.0042301 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.96% Promjena cijene (1D) -3.42% Promjena cijene (7D) +24.44% Promjena cijene (7D) +24.44%

CorgiAI (CORGIAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CORGIAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORGIAI je $ 0.0042301, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORGIAI se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, -3.42% u posljednjih 24 sata i +24.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CorgiAI (CORGIAI)

Tržišna kapitalizacija $ 52.63M$ 52.63M $ 52.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.07M$ 57.07M $ 57.07M Količina u optjecaju 343.53B 343.53B 343.53B Ukupna količina 372,500,000,000.0 372,500,000,000.0 372,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CorgiAI je $ 52.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CORGIAI je 343.53B, s ukupnom količinom od 372500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.07M.