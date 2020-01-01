Corgi Inu (CORGI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Corgi Inu (CORGI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Corgi Inu (CORGI) Informacije Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it's the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that's accessible, fun, and community-driven. Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you're here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey! Službena web stranica: https://corgibnb.com

Corgi Inu (CORGI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Corgi Inu (CORGI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.18K $ 15.18K $ 15.18K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.86K $ 17.86K $ 17.86K Povijesni maksimum: $ 0.00916099 $ 0.00916099 $ 0.00916099 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Corgi Inu (CORGI)

Corgi Inu (CORGI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Corgi Inu (CORGI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CORGI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CORGI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CORGI tokena, istražite CORGI cijenu tokena uživo!

