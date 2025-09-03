Corgi Inu (CORGI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0,00916099$ 0,00916099 $ 0,00916099 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0,08% Promjena cijene (1D) +0,61% Promjena cijene (7D) +39,91% Promjena cijene (7D) +39,91%

Corgi Inu (CORGI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CORGItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORGI je $ 0,00916099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORGI se promijenio za +0,08% u posljednjih sat vremena, +0,61% u posljednjih 24 sata i +39,91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Corgi Inu (CORGI)

Tržišna kapitalizacija $ 16,38K$ 16,38K $ 16,38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19,27K$ 19,27K $ 19,27K Količina u optjecaju 850,00M 850,00M 850,00M Ukupna količina 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Corgi Inu je $ 16,38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CORGI je 850,00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19,27K.