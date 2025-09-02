Coreto (COR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.058883$ 0.058883 $ 0.058883 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.21% Promjena cijene (7D) -5.21%

Coreto (COR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COR je $ 0.058883, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coreto (COR)

Tržišna kapitalizacija $ 27.79K$ 27.79K $ 27.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.17K$ 31.17K $ 31.17K Količina u optjecaju 412.13M 412.13M 412.13M Ukupna količina 462,274,356.966 462,274,356.966 462,274,356.966

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coreto je $ 27.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COR je 412.13M, s ukupnom količinom od 462274356.966. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.17K.