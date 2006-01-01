CoreStarter (CSTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CoreStarter (CSTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CoreStarter (CSTR) Informacije CoreStarter is a cross-chain fundraising platform built on Solana with an NFT marketplace and high yield staking. Vision of CoreStarter is to support small investors and create true decentralization. CoreStarter intends to redefine the crowdfunding infrastructure by giving power to small investors. The narrative has always been empowering high yield investors and rewarding them hugely. This is common amongst a significant number of launchpads in the blockchain industry. It is not right, and these small investors are always at the disadvantage.CoreStarter has changed this by creating a model that rewards smaller investors a higher APY. This model is called the reverse algorithm. No more will investors with large holdings be given the highest APY. Long-term stakers alongside low token holders are rewarded for their loyalty. Low token holders have higher rewards to create a level playing ground for all investors. Službena web stranica: https://corestarter.com/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1GX2wn3waDvH6KKoFMBiqn39lfyYW7MrP/view

CoreStarter (CSTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CoreStarter (CSTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.87K Ukupna količina: $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 45.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.33K Povijesni maksimum: $ 0.761481 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

CoreStarter (CSTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CoreStarter (CSTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CSTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CSTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CSTR tokena, istražite CSTR cijenu tokena uživo!

CSTR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CSTR? Naša CSTR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

