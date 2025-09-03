CoreStarter (CSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.761481$ 0.761481 $ 0.761481 Najniža cijena $ 0.00004541$ 0.00004541 $ 0.00004541 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

CoreStarter (CSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006329. Tijekom protekla 24 sata, CSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CSTR je $ 0.761481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004541.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CSTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CoreStarter (CSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 2.87K$ 2.87K $ 2.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K Količina u optjecaju 45.40M 45.40M 45.40M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CoreStarter je $ 2.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CSTR je 45.40M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.33K.