Grafikon aktualnih cijena CoreStarter (CSTR)
CoreStarter (CSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.761481
$ 0.761481$ 0.761481

$ 0.00004541
$ 0.00004541$ 0.00004541

--

--

0.00%

0.00%

CoreStarter (CSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006329. Tijekom protekla 24 sata, CSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CSTR je $ 0.761481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004541.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CSTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CoreStarter (CSTR)

$ 2.87K
$ 2.87K$ 2.87K

--
----

$ 6.33K
$ 6.33K$ 6.33K

45.40M
45.40M 45.40M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CoreStarter je $ 2.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CSTR je 45.40M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.33K.

CoreStarter (CSTR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CoreStarter u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CoreStarter u USD iznosila je $ +0.0000045906.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CoreStarter u USD iznosila je $ +0.0000049849.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CoreStarter u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000045906+7.25%
60 dana$ +0.0000049849+7.88%
90 dana$ 0--

Što je CoreStarter (CSTR)

CoreStarter is a cross-chain fundraising platform built on Solana with an NFT marketplace and high yield staking. Vision of CoreStarter is to support small investors and create true decentralization. CoreStarter intends to redefine the crowdfunding infrastructure by giving power to small investors. The narrative has always been empowering high yield investors and rewarding them hugely. This is common amongst a significant number of launchpads in the blockchain industry. It is not right, and these small investors are always at the disadvantage.CoreStarter has changed this by creating a model that rewards smaller investors a higher APY. This model is called the reverse algorithm. No more will investors with large holdings be given the highest APY. Long-term stakers alongside low token holders are rewarded for their loyalty. Low token holders have higher rewards to create a level playing ground for all investors.

CoreStarter (CSTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CoreStarter (CSTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CSTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CoreStarter (CSTR)

Koliko CoreStarter (CSTR) vrijedi danas?
Cijena CSTR uživo u USD je 0.00006329 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CSTR u USD?
Trenutačna cijena CSTR u USD je $ 0.00006329. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CoreStarter?
Tržišna kapitalizacija za CSTR je $ 2.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CSTR?
Količina u optjecaju za CSTR je 45.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CSTR?
CSTR je postigao ATH cijenu od 0.761481 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CSTR?
CSTR je vidio ATL cijenu od 0.00004541 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CSTR?
24-satni obujam trgovanja za CSTR je -- USD.
Hoće li CSTR još narasti ove godine?
CSTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CSTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
