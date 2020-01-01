Core Blockchain (XCB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Core Blockchain (XCB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Core Blockchain (XCB) Informacije Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems. Službena web stranica: https://coreblockchain.net/ Kupi XCB odmah!

Core Blockchain (XCB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Core Blockchain (XCB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Ukupna količina: $ 375.23M $ 375.23M $ 375.23M Količina u optjecaju: $ 76.24M $ 76.24M $ 76.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.71M $ 10.71M $ 10.71M Povijesni maksimum: $ 0.146314 $ 0.146314 $ 0.146314 Povijesni minimum: $ 0.02684857 $ 0.02684857 $ 0.02684857 Trenutna cijena: $ 0.0285546 $ 0.0285546 $ 0.0285546 Saznajte više o cijeni Core Blockchain (XCB)

Core Blockchain (XCB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Core Blockchain (XCB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XCB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XCB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XCB tokena, istražite XCB cijenu tokena uživo!

