Core Blockchain Cijena (XCB)

1 XCB u USD cijena uživo:

$0.0285546
$0.0285546
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Core Blockchain (XCB)
Core Blockchain (XCB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.146314
$ 0.146314

$ 0.02684857
$ 0.02684857

--

--

0.00%

0.00%

Core Blockchain (XCB) cijena u stvarnom vremenu je $0.0285546. Tijekom protekla 24 sata, XCBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCB je $ 0.146314, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02684857.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Core Blockchain (XCB)

$ 2.16M
$ 2.16M

--
----

$ 10.71M
$ 10.71M

76.10M
76.10M

375,092,785.2472
375,092,785.2472

Trenutačna tržišna kapitalizacija Core Blockchain je $ 2.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XCB je 76.10M, s ukupnom količinom od 375092785.2472. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.71M.

Core Blockchain (XCB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Core Blockchain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Core Blockchain u USD iznosila je $ -0.0034535675.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Core Blockchain u USD iznosila je $ +0.0001577527.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Core Blockchain u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0034535675-12.09%
60 dana$ +0.0001577527+0.55%
90 dana$ 0--

Što je Core Blockchain (XCB)

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Core Blockchain (XCB)

Službena web-stranica

Core Blockchain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Core Blockchain (XCB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Core Blockchain (XCB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Core Blockchain.

Provjerite Core Blockchain predviđanje cijene sada!

XCB u lokalnim valutama

Core Blockchain (XCB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Core Blockchain (XCB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XCB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Core Blockchain (XCB)

Koliko Core Blockchain (XCB) vrijedi danas?
Cijena XCB uživo u USD je 0.0285546 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XCB u USD?
Trenutačna cijena XCB u USD je $ 0.0285546. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Core Blockchain?
Tržišna kapitalizacija za XCB je $ 2.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XCB?
Količina u optjecaju za XCB je 76.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XCB?
XCB je postigao ATH cijenu od 0.146314 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XCB?
XCB je vidio ATL cijenu od 0.02684857 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XCB?
24-satni obujam trgovanja za XCB je -- USD.
Hoće li XCB još narasti ove godine?
XCB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XCB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.