Core Blockchain (XCB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.146314 Najniža cijena $ 0.02684857 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00%

Core Blockchain (XCB) cijena u stvarnom vremenu je $0.0285546. Tijekom protekla 24 sata, XCBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCB je $ 0.146314, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02684857.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Core Blockchain (XCB)

Tržišna kapitalizacija $ 2.16M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.71M Količina u optjecaju 76.10M Ukupna količina 375,092,785.2472

Trenutačna tržišna kapitalizacija Core Blockchain je $ 2.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XCB je 76.10M, s ukupnom količinom od 375092785.2472. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.71M.