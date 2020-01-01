COQ AI (COQAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u COQ AI (COQAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

COQ AI (COQAI) Informacije COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger. Službena web stranica: https://ai.coq.xyz/ Kupi COQAI odmah!

COQ AI (COQAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za COQ AI (COQAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 317.20K $ 317.20K $ 317.20K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 453.15K $ 453.15K $ 453.15K Povijesni maksimum: $ 0.01613858 $ 0.01613858 $ 0.01613858 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00045336 $ 0.00045336 $ 0.00045336 Saznajte više o cijeni COQ AI (COQAI)

COQ AI (COQAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike COQ AI (COQAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COQAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COQAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COQAI tokena, istražite COQAI cijenu tokena uživo!

COQAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide COQAI? Naša COQAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte COQAI predviđanje cijene tokena odmah!

