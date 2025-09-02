COQ AI (COQAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01613858$ 0.01613858 $ 0.01613858 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.58% Promjena cijene (1D) -7.73% Promjena cijene (7D) +0.29% Promjena cijene (7D) +0.29%

COQ AI (COQAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COQAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COQAI je $ 0.01613858, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COQAI se promijenio za -2.58% u posljednjih sat vremena, -7.73% u posljednjih 24 sata i +0.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COQ AI (COQAI)

Tržišna kapitalizacija $ 306.87K$ 306.87K $ 306.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 438.39K$ 438.39K $ 438.39K Količina u optjecaju 700.00M 700.00M 700.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija COQ AI je $ 306.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COQAI je 700.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 438.39K.