COQ AI Cijena (COQAI)

Neuvršten

1 COQAI u USD cijena uživo:

$0.00043839
$0.00043839$0.00043839
-7.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena COQ AI (COQAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:04:53 (UTC+8)

COQ AI (COQAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01613858
$ 0.01613858$ 0.01613858

$ 0
$ 0$ 0

-2.58%

-7.73%

+0.29%

+0.29%

COQ AI (COQAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COQAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COQAI je $ 0.01613858, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COQAI se promijenio za -2.58% u posljednjih sat vremena, -7.73% u posljednjih 24 sata i +0.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COQ AI (COQAI)

$ 306.87K
$ 306.87K$ 306.87K

--
----

$ 438.39K
$ 438.39K$ 438.39K

700.00M
700.00M 700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija COQ AI je $ 306.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COQAI je 700.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 438.39K.

COQ AI (COQAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz COQ AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz COQ AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz COQ AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz COQ AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-7.73%
30 dana$ 0-19.64%
60 dana$ 0+5.98%
90 dana$ 0--

Što je COQ AI (COQAI)

COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs COQ AI (COQAI)

Službena web-stranica

COQ AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će COQ AI (COQAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših COQ AI (COQAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za COQ AI.

Provjerite COQ AI predviđanje cijene sada!

COQAI u lokalnim valutama

COQ AI (COQAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike COQ AI (COQAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COQAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COQ AI (COQAI)

Koliko COQ AI (COQAI) vrijedi danas?
Cijena COQAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COQAI u USD?
Trenutačna cijena COQAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija COQ AI?
Tržišna kapitalizacija za COQAI je $ 306.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COQAI?
Količina u optjecaju za COQAI je 700.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COQAI?
COQAI je postigao ATH cijenu od 0.01613858 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COQAI?
COQAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COQAI?
24-satni obujam trgovanja za COQAI je -- USD.
Hoće li COQAI još narasti ove godine?
COQAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COQAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
COQ AI (COQAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

