Copper Inu Cijena danas

Trenutačna cijena Copper Inu (COPPER) danas je $ 0.00000498, s promjenom od 0.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COPPER u USD je $ 0.00000498 po COPPER.

Copper Inu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,979.22, s količinom u optjecaju od 999.87M COPPER. Tijekom posljednja 24 sata, COPPER trgovao je između $ 0.00000498 (niska) i $ 0.00000511 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00026521, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000498.

U kratkoročnim performansama, COPPER se kretao 0.00% u posljednjem satu i -12.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Copper Inu (COPPER)

Tržišna kapitalizacija $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Količina u optjecaju 999.87M 999.87M 999.87M Ukupna količina 999,869,667.64444 999,869,667.64444 999,869,667.64444

Trenutačna tržišna kapitalizacija Copper Inu je $ 4.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COPPER je 999.87M, s ukupnom količinom od 999869667.64444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.98K.