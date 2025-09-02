Conwai (CONWAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00497817$ 0.00497817 $ 0.00497817 Najniža cijena $ 0.00141535$ 0.00141535 $ 0.00141535 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -7.63% Promjena cijene (7D) -7.63%

Conwai (CONWAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00160716. Tijekom protekla 24 sata, CONWAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONWAI je $ 0.00497817, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00141535.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONWAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Conwai (CONWAI)

Tržišna kapitalizacija $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.07M$ 16.07M $ 16.07M Količina u optjecaju 2.80B 2.80B 2.80B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Conwai je $ 4.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONWAI je 2.80B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.07M.