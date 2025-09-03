conviction (CONVICTION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00103947$ 0.00103947 $ 0.00103947 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.21% Promjena cijene (7D) +2.27% Promjena cijene (7D) +2.27%

conviction (CONVICTION) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CONVICTIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONVICTION je $ 0.00103947, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONVICTION se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.21% u posljednjih 24 sata i +2.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu conviction (CONVICTION)

Tržišna kapitalizacija $ 40.43K$ 40.43K $ 40.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.43K$ 40.43K $ 40.43K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,918,024.0 999,918,024.0 999,918,024.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija conviction je $ 40.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONVICTION je 999.92M, s ukupnom količinom od 999918024.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.43K.