Convertible JPY Token (CJPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00134328 24-satna najniža cijena $ 0.00607539 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00736362 Najniža cijena $ 0.00134328 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -1.07% Promjena cijene (7D) -4.01%

Convertible JPY Token (CJPY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00600987. Tijekom protekla 24 sata, CJPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00134328 i najviše cijene $ 0.00607539, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CJPY je $ 0.00736362, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00134328.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CJPY se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -1.07% u posljednjih 24 sata i -4.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Convertible JPY Token (CJPY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.28M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.28M Količina u optjecaju 212.62M Ukupna količina 212,623,613.256298

Trenutačna tržišna kapitalizacija Convertible JPY Token je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CJPY je 212.62M, s ukupnom količinom od 212623613.256298. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.