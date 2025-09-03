Construct (STANDARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 25.25$ 25.25 $ 25.25 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.04% Promjena cijene (7D) +0.04%

Construct (STANDARD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00601933. Tijekom protekla 24 sata, STANDARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STANDARD je $ 25.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STANDARD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Construct (STANDARD)

Tržišna kapitalizacija $ 62.81K$ 62.81K $ 62.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 120.39K$ 120.39K $ 120.39K Količina u optjecaju 10.44M 10.44M 10.44M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Construct je $ 62.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STANDARD je 10.44M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 120.39K.