Conspiracy Guy Cijena danas

Trenutačna cijena Conspiracy Guy (CGUY) danas je $ 0.00001123, s promjenom od 1.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CGUY u USD je $ 0.00001123 po CGUY.

Conspiracy Guy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,232.28, s količinom u optjecaju od 1.00B CGUY. Tijekom posljednja 24 sata, CGUY trgovao je između $ 0.00001063 (niska) i $ 0.00001145 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00017146, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001063.

U kratkoročnim performansama, CGUY se kretao 0.00% u posljednjem satu i -21.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Conspiracy Guy (CGUY)

Tržišna kapitalizacija $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Conspiracy Guy je $ 11.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGUY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.23K.