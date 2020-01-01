Conscious Token (CONSCIOUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Conscious Token (CONSCIOUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Conscious Token (CONSCIOUS) Informacije In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring. Službena web stranica: https://consciousness.care Kupi CONSCIOUS odmah!

Conscious Token (CONSCIOUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Conscious Token (CONSCIOUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 131.74M $ 131.74M $ 131.74M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 468.35M $ 468.35M $ 468.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 281.28M $ 281.28M $ 281.28M Povijesni maksimum: $ 0.28826 $ 0.28826 $ 0.28826 Povijesni minimum: $ 0.055157 $ 0.055157 $ 0.055157 Trenutna cijena: $ 0.281165 $ 0.281165 $ 0.281165 Saznajte više o cijeni Conscious Token (CONSCIOUS)

Conscious Token (CONSCIOUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Conscious Token (CONSCIOUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CONSCIOUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CONSCIOUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CONSCIOUS tokena, istražite CONSCIOUS cijenu tokena uživo!

