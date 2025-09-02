Više o CONSCIOUS

Conscious Token Logotip

Conscious Token Cijena (CONSCIOUS)

Neuvršten

1 CONSCIOUS u USD cijena uživo:

$0.282125
$0.282125$0.282125
-0.20%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Conscious Token (CONSCIOUS)
Conscious Token (CONSCIOUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.276528
$ 0.276528$ 0.276528
24-satna najniža cijena
$ 0.284371
$ 0.284371$ 0.284371
24-satna najviša cijena

$ 0.276528
$ 0.276528$ 0.276528

$ 0.284371
$ 0.284371$ 0.284371

$ 0.285954
$ 0.285954$ 0.285954

$ 0.055157
$ 0.055157$ 0.055157

-0.27%

-0.21%

+7.17%

+7.17%

Conscious Token (CONSCIOUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.282125. Tijekom protekla 24 sata, CONSCIOUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.276528 i najviše cijene $ 0.284371, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONSCIOUS je $ 0.285954, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.055157.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONSCIOUS se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i +7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Conscious Token (CONSCIOUS)

$ 132.22M
$ 132.22M$ 132.22M

--
----

$ 282.31M
$ 282.31M$ 282.31M

468.35M
468.35M 468.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Conscious Token je $ 132.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONSCIOUS je 468.35M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 282.31M.

Conscious Token (CONSCIOUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Conscious Token u USD iznosila je $ -0.0006037876205736.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Conscious Token u USD iznosila je $ +0.1790075507.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Conscious Token u USD iznosila je $ +0.3826681432.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Conscious Token u USD iznosila je $ +0.1717687591405541.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006037876205736-0.21%
30 dana$ +0.1790075507+63.45%
60 dana$ +0.3826681432+135.64%
90 dana$ +0.1717687591405541+155.65%

Što je Conscious Token (CONSCIOUS)

In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Conscious Token (CONSCIOUS)

Službena web-stranica

Conscious Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Conscious Token (CONSCIOUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Conscious Token (CONSCIOUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Conscious Token.

Provjerite Conscious Token predviđanje cijene sada!

CONSCIOUS u lokalnim valutama

Conscious Token (CONSCIOUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Conscious Token (CONSCIOUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CONSCIOUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Conscious Token (CONSCIOUS)

Koliko Conscious Token (CONSCIOUS) vrijedi danas?
Cijena CONSCIOUS uživo u USD je 0.282125 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CONSCIOUS u USD?
Trenutačna cijena CONSCIOUS u USD je $ 0.282125. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Conscious Token?
Tržišna kapitalizacija za CONSCIOUS je $ 132.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CONSCIOUS?
Količina u optjecaju za CONSCIOUS je 468.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CONSCIOUS?
CONSCIOUS je postigao ATH cijenu od 0.285954 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CONSCIOUS?
CONSCIOUS je vidio ATL cijenu od 0.055157 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CONSCIOUS?
24-satni obujam trgovanja za CONSCIOUS je -- USD.
Hoće li CONSCIOUS još narasti ove godine?
CONSCIOUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CONSCIOUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.