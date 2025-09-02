Conscious Token (CONSCIOUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.276528 $ 0.276528 $ 0.276528 24-satna najniža cijena $ 0.284371 $ 0.284371 $ 0.284371 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.276528$ 0.276528 $ 0.276528 24-satna najviša cijena $ 0.284371$ 0.284371 $ 0.284371 Najviša cijena ikada $ 0.285954$ 0.285954 $ 0.285954 Najniža cijena $ 0.055157$ 0.055157 $ 0.055157 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) -0.21% Promjena cijene (7D) +7.17% Promjena cijene (7D) +7.17%

Conscious Token (CONSCIOUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.282125. Tijekom protekla 24 sata, CONSCIOUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.276528 i najviše cijene $ 0.284371, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONSCIOUS je $ 0.285954, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.055157.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONSCIOUS se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i +7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Conscious Token (CONSCIOUS)

Tržišna kapitalizacija $ 132.22M$ 132.22M $ 132.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 282.31M$ 282.31M $ 282.31M Količina u optjecaju 468.35M 468.35M 468.35M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Conscious Token je $ 132.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONSCIOUS je 468.35M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 282.31M.