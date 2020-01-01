Connect Financial (CNFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Connect Financial (CNFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Connect Financial (CNFI) Informacije The World's First Crypto Backed VISA Credit Card Službena web stranica: https://www.connect.financial

Connect Financial (CNFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Connect Financial (CNFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.04M Ukupna količina: $ 108.50M Količina u optjecaju: $ 25.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.83M Povijesni maksimum: $ 1.71 Povijesni minimum: $ 0.00250744 Trenutna cijena: $ 0.081403

Connect Financial (CNFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Connect Financial (CNFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CNFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CNFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CNFI tokena, istražite CNFI cijenu tokena uživo!

