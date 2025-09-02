Connect Financial (CNFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.079836 $ 0.079836 $ 0.079836 24-satna najniža cijena $ 0.086543 $ 0.086543 $ 0.086543 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.079836$ 0.079836 $ 0.079836 24-satna najviša cijena $ 0.086543$ 0.086543 $ 0.086543 Najviša cijena ikada $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Najniža cijena $ 0.00250744$ 0.00250744 $ 0.00250744 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -6.65% Promjena cijene (7D) +9.26% Promjena cijene (7D) +9.26%

Connect Financial (CNFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.080105. Tijekom protekla 24 sata, CNFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.079836 i najviše cijene $ 0.086543, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNFI je $ 1.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00250744.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNFI se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -6.65% u posljednjih 24 sata i +9.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Connect Financial (CNFI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.69M$ 8.69M $ 8.69M Količina u optjecaju 25.00M 25.00M 25.00M Ukupna količina 108,500,000.0 108,500,000.0 108,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Connect Financial je $ 2.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNFI je 25.00M, s ukupnom količinom od 108500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.69M.