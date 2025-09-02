Više o CNFI

CNFI Informacije o cijeni

CNFI Službena web stranica

CNFI Tokenomija

CNFI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Connect Financial Logotip

Connect Financial Cijena (CNFI)

Neuvršten

1 CNFI u USD cijena uživo:

$0.080105
$0.080105$0.080105
-6.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Connect Financial (CNFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:28:34 (UTC+8)

Connect Financial (CNFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.079836
$ 0.079836$ 0.079836
24-satna najniža cijena
$ 0.086543
$ 0.086543$ 0.086543
24-satna najviša cijena

$ 0.079836
$ 0.079836$ 0.079836

$ 0.086543
$ 0.086543$ 0.086543

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 0.00250744
$ 0.00250744$ 0.00250744

-0.17%

-6.65%

+9.26%

+9.26%

Connect Financial (CNFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.080105. Tijekom protekla 24 sata, CNFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.079836 i najviše cijene $ 0.086543, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNFI je $ 1.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00250744.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNFI se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -6.65% u posljednjih 24 sata i +9.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Connect Financial (CNFI)

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

--
----

$ 8.69M
$ 8.69M$ 8.69M

25.00M
25.00M 25.00M

108,500,000.0
108,500,000.0 108,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Connect Financial je $ 2.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNFI je 25.00M, s ukupnom količinom od 108500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.69M.

Connect Financial (CNFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Connect Financial u USD iznosila je $ -0.00570936373053047.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Connect Financial u USD iznosila je $ +0.0091514034.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Connect Financial u USD iznosila je $ +0.0304857921.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Connect Financial u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00570936373053047-6.65%
30 dana$ +0.0091514034+11.42%
60 dana$ +0.0304857921+38.06%
90 dana$ 0--

Što je Connect Financial (CNFI)

The World's First Crypto Backed VISA Credit Card

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Connect Financial (CNFI)

Službena web-stranica

Connect Financial Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Connect Financial (CNFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Connect Financial (CNFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Connect Financial.

Provjerite Connect Financial predviđanje cijene sada!

CNFI u lokalnim valutama

Connect Financial (CNFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Connect Financial (CNFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CNFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Connect Financial (CNFI)

Koliko Connect Financial (CNFI) vrijedi danas?
Cijena CNFI uživo u USD je 0.080105 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CNFI u USD?
Trenutačna cijena CNFI u USD je $ 0.080105. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Connect Financial?
Tržišna kapitalizacija za CNFI je $ 2.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CNFI?
Količina u optjecaju za CNFI je 25.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CNFI?
CNFI je postigao ATH cijenu od 1.71 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CNFI?
CNFI je vidio ATL cijenu od 0.00250744 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CNFI?
24-satni obujam trgovanja za CNFI je -- USD.
Hoće li CNFI još narasti ove godine?
CNFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CNFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:28:34 (UTC+8)

Connect Financial (CNFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.