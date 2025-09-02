Više o CNCT

CNCT Informacije o cijeni

CNCT Službena web stranica

CNCT Tokenomija

CNCT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Connect Logotip

Connect Cijena (CNCT)

Neuvršten

1 CNCT u USD cijena uživo:

$0.0039733
$0.0039733$0.0039733
-4.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Connect (CNCT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:41:50 (UTC+8)

Connect (CNCT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00417374
$ 0.00417374$ 0.00417374
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00417374
$ 0.00417374$ 0.00417374

$ 0.04526064
$ 0.04526064$ 0.04526064

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-4.26%

+16.35%

+16.35%

Connect (CNCT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0039733. Tijekom protekla 24 sata, CNCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00417374, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNCT je $ 0.04526064, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNCT se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -4.26% u posljednjih 24 sata i +16.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Connect (CNCT)

$ 317.86K
$ 317.86K$ 317.86K

--
----

$ 397.33K
$ 397.33K$ 397.33K

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Connect je $ 317.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNCT je 80.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 397.33K.

Connect (CNCT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Connect u USD iznosila je $ -0.000176964008398398.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Connect u USD iznosila je $ +0.0004468095.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Connect u USD iznosila je $ -0.0017791336.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Connect u USD iznosila je $ -0.004517765797734563.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000176964008398398-4.26%
30 dana$ +0.0004468095+11.25%
60 dana$ -0.0017791336-44.77%
90 dana$ -0.004517765797734563-53.20%

Što je Connect (CNCT)

The Big Ecosystem Is A Unified Platform Providing Users Access To Technologies And Resources We are dedicated to unifying the most advanced technologies in the crypto space. Our mission is to provide a comprehensive, user-friendly platform for beginners and professionals. We foster community collaboration and innovation, ensuring a secure and efficient crypto experience for all users. Advanced Trading Signals Big Ecosystem offers cutting-edge trading signals that help users make informed decisions. Our platform provides real-time analytics and predictive insights, enabling users to stay ahead in the market and optimize their investment outcomes. Educational Platform Big Ecosystem offers a dedicated educational platform that provides resources, tutorials, and expert-led courses. Whether you are new to crypto or looking to deepen your knowledge, our educational content is designed to support your journey. Network Academy Connect, learn, and collaborate through our Network Academy in the Big Ecosystem. It serves as a networking and knowledge exchange hub, helping users build valuable connections and stay informed about the latest trends and developments in the crypto space. Utility Integrations Benefit from seamless utility integrations within the Big Ecosystem. Our platform is designed to provide a cohesive experience by integrating various crypto utilities and services, making your crypto journey more efficient and streamlined.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Connect (CNCT)

Službena web-stranica

Connect Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Connect (CNCT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Connect (CNCT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Connect.

Provjerite Connect predviđanje cijene sada!

CNCT u lokalnim valutama

Connect (CNCT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Connect (CNCT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CNCT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Connect (CNCT)

Koliko Connect (CNCT) vrijedi danas?
Cijena CNCT uživo u USD je 0.0039733 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CNCT u USD?
Trenutačna cijena CNCT u USD je $ 0.0039733. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Connect?
Tržišna kapitalizacija za CNCT je $ 317.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CNCT?
Količina u optjecaju za CNCT je 80.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CNCT?
CNCT je postigao ATH cijenu od 0.04526064 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CNCT?
CNCT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CNCT?
24-satni obujam trgovanja za CNCT je -- USD.
Hoće li CNCT još narasti ove godine?
CNCT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CNCT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:41:50 (UTC+8)

Connect (CNCT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.