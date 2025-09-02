Connect Cijena (CNCT)
-0.23%
-4.26%
+16.35%
+16.35%
Connect (CNCT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0039733. Tijekom protekla 24 sata, CNCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00417374, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNCT je $ 0.04526064, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNCT se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -4.26% u posljednjih 24 sata i +16.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Connect je $ 317.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNCT je 80.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 397.33K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Connect u USD iznosila je $ -0.000176964008398398.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Connect u USD iznosila je $ +0.0004468095.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Connect u USD iznosila je $ -0.0017791336.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Connect u USD iznosila je $ -0.004517765797734563.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.000176964008398398
|-4.26%
|30 dana
|$ +0.0004468095
|+11.25%
|60 dana
|$ -0.0017791336
|-44.77%
|90 dana
|$ -0.004517765797734563
|-53.20%
The Big Ecosystem Is A Unified Platform Providing Users Access To Technologies And Resources We are dedicated to unifying the most advanced technologies in the crypto space. Our mission is to provide a comprehensive, user-friendly platform for beginners and professionals. We foster community collaboration and innovation, ensuring a secure and efficient crypto experience for all users. Advanced Trading Signals Big Ecosystem offers cutting-edge trading signals that help users make informed decisions. Our platform provides real-time analytics and predictive insights, enabling users to stay ahead in the market and optimize their investment outcomes. Educational Platform Big Ecosystem offers a dedicated educational platform that provides resources, tutorials, and expert-led courses. Whether you are new to crypto or looking to deepen your knowledge, our educational content is designed to support your journey. Network Academy Connect, learn, and collaborate through our Network Academy in the Big Ecosystem. It serves as a networking and knowledge exchange hub, helping users build valuable connections and stay informed about the latest trends and developments in the crypto space. Utility Integrations Benefit from seamless utility integrations within the Big Ecosystem. Our platform is designed to provide a cohesive experience by integrating various crypto utilities and services, making your crypto journey more efficient and streamlined.
