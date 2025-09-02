Connect (CNCT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00417374 $ 0.00417374 $ 0.00417374 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00417374$ 0.00417374 $ 0.00417374 Najviša cijena ikada $ 0.04526064$ 0.04526064 $ 0.04526064 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -4.26% Promjena cijene (7D) +16.35% Promjena cijene (7D) +16.35%

Connect (CNCT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0039733. Tijekom protekla 24 sata, CNCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00417374, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNCT je $ 0.04526064, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNCT se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -4.26% u posljednjih 24 sata i +16.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Connect (CNCT)

Tržišna kapitalizacija $ 317.86K$ 317.86K $ 317.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 397.33K$ 397.33K $ 397.33K Količina u optjecaju 80.00M 80.00M 80.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Connect je $ 317.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNCT je 80.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 397.33K.