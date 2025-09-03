Conic (CNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 12.22$ 12.22 $ 12.22 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -21.36% Promjena cijene (7D) -21.36%

Conic (CNC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00441516. Tijekom protekla 24 sata, CNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNC je $ 12.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -21.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Conic (CNC)

Tržišna kapitalizacija $ 34.22K$ 34.22K $ 34.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.13K$ 36.13K $ 36.13K Količina u optjecaju 7.75M 7.75M 7.75M Ukupna količina 8,183,559.826265315 8,183,559.826265315 8,183,559.826265315

Trenutačna tržišna kapitalizacija Conic je $ 34.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNC je 7.75M, s ukupnom količinom od 8183559.826265315. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.13K.