Concilium Cijena danas

Trenutačna cijena Concilium (CONCILIUM) danas je $ 1.92, s promjenom od 5.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CONCILIUM u USD je $ 1.92 po CONCILIUM.

Concilium trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,345,697, s količinom u optjecaju od 4.88M CONCILIUM. Tijekom posljednja 24 sata, CONCILIUM trgovao je između $ 1.85 (niska) i $ 2.03 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5.57, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.16.

U kratkoročnim performansama, CONCILIUM se kretao +0.60% u posljednjem satu i -9.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Concilium (CONCILIUM)

Tržišna kapitalizacija $ 9.35M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.58M
Količina u optjecaju 4.88M
Ukupna količina 4,999,999.999999373

