Concentric Industries Cijena danas

Trenutačna cijena Concentric Industries (CONCENTRIC) danas je $ 0.00043024, s promjenom od 16.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CONCENTRIC u USD je $ 0.00043024 po CONCENTRIC.

Concentric Industries trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 388,286, s količinom u optjecaju od 871.82M CONCENTRIC. Tijekom posljednja 24 sata, CONCENTRIC trgovao je između $ 0.00041633 (niska) i $ 0.00051687 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00442362, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00012265.

U kratkoročnim performansama, CONCENTRIC se kretao -3.69% u posljednjem satu i -48.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Concentric Industries (CONCENTRIC)

Tržišna kapitalizacija $ 388.29K$ 388.29K $ 388.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 445.35K$ 445.35K $ 445.35K Količina u optjecaju 871.82M 871.82M 871.82M Ukupna količina 999,946,936.5090028 999,946,936.5090028 999,946,936.5090028

Trenutačna tržišna kapitalizacija Concentric Industries je $ 388.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONCENTRIC je 871.82M, s ukupnom količinom od 999946936.5090028. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 445.35K.