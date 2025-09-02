Concentrator (CTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.120582 $ 0.120582 $ 0.120582 24-satna najniža cijena $ 0.543588 $ 0.543588 $ 0.543588 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.120582$ 0.120582 $ 0.120582 24-satna najviša cijena $ 0.543588$ 0.543588 $ 0.543588 Najviša cijena ikada $ 3.63$ 3.63 $ 3.63 Najniža cijena $ 0.105805$ 0.105805 $ 0.105805 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.11% Promjena cijene (7D) +4.43% Promjena cijene (7D) +4.43%

Concentrator (CTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.535378. Tijekom protekla 24 sata, CTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.120582 i najviše cijene $ 0.543588, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTR je $ 3.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.105805.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i +4.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Concentrator (CTR)

Tržišna kapitalizacija $ 606.04K$ 606.04K $ 606.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Količina u optjecaju 1.13M 1.13M 1.13M Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Concentrator je $ 606.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTR je 1.13M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.68M.