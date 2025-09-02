Više o CTR

Concentrator Logotip

Concentrator Cijena (CTR)

Neuvršten

1 CTR u USD cijena uživo:

$0.535378
$0.535378$0.535378
-1.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Concentrator (CTR)
Concentrator (CTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.120582
$ 0.120582$ 0.120582
24-satna najniža cijena
$ 0.543588
$ 0.543588$ 0.543588
24-satna najviša cijena

$ 0.120582
$ 0.120582$ 0.120582

$ 0.543588
$ 0.543588$ 0.543588

$ 3.63
$ 3.63$ 3.63

$ 0.105805
$ 0.105805$ 0.105805

--

-1.11%

+4.43%

+4.43%

Concentrator (CTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.535378. Tijekom protekla 24 sata, CTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.120582 i najviše cijene $ 0.543588, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTR je $ 3.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.105805.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i +4.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Concentrator (CTR)

$ 606.04K
$ 606.04K$ 606.04K

----

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

1.13M
1.13M 1.13M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Concentrator je $ 606.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTR je 1.13M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.68M.

Concentrator (CTR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Concentrator u USD iznosila je $ -0.0060336786510218.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Concentrator u USD iznosila je $ +0.1908465704.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Concentrator u USD iznosila je $ +0.2057660026.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Concentrator u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0060336786510218-1.11%
30 dana$ +0.1908465704+35.65%
60 dana$ +0.2057660026+38.43%
90 dana$ 0--

Što je Concentrator (CTR)

CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Concentrator (CTR)

Službena web-stranica

Concentrator Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Concentrator (CTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Concentrator (CTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Concentrator.

Provjerite Concentrator predviđanje cijene sada!

CTR u lokalnim valutama

Concentrator (CTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Concentrator (CTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Concentrator (CTR)

Koliko Concentrator (CTR) vrijedi danas?
Cijena CTR uživo u USD je 0.535378 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CTR u USD?
Trenutačna cijena CTR u USD je $ 0.535378. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Concentrator?
Tržišna kapitalizacija za CTR je $ 606.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CTR?
Količina u optjecaju za CTR je 1.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CTR?
CTR je postigao ATH cijenu od 3.63 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CTR?
CTR je vidio ATL cijenu od 0.105805 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CTR?
24-satni obujam trgovanja za CTR je -- USD.
Hoće li CTR još narasti ove godine?
CTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.