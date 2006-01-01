Conan (CONAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Conan (CONAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Conan (CONAN) Informacije Conan is a special operations military working dog in the United States 1st SFOD-D (Delta Force). He is a male Belgian Malinois and was named after late-night talk show host and comedian Conan O'Brien. He is a veteran canine of the United States Special Operations Command (SOCOM), and has served in over 50 combat missions. K9 Conan, like all MWDs, was trained by the 341st Military Working Dog Training Squadron at Lackland Air Force Base, which is located in Texas. Though his rise to fame in the raid against ISIS brought him out of his previous classified position, the remainder of the missions he went on are classified. Službena web stranica: https://trumpsdoge.com/

Conan (CONAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Conan (CONAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 271.92K $ 271.92K $ 271.92K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0

Conan (CONAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Conan (CONAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CONAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CONAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

