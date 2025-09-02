Conan Meme (CONAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00243973 24-satna najviša cijena $ 0.00259598 Najviša cijena ikada $ 0.02065246 Najniža cijena $ 0.00243973 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) +1.15% Promjena cijene (7D) -4.32%

Conan Meme (CONAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00257393. Tijekom protekla 24 sata, CONANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00243973 i najviše cijene $ 0.00259598, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONAN je $ 0.02065246, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00243973.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONAN se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, +1.15% u posljednjih 24 sata i -4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Conan Meme (CONAN)

Tržišna kapitalizacija $ 788.66K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 788.66K Količina u optjecaju 306.40M Ukupna količina 306,404,270.210625

Trenutačna tržišna kapitalizacija Conan Meme je $ 788.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONAN je 306.40M, s ukupnom količinom od 306404270.210625. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 788.66K.