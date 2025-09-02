Više o CONAN

Conan Meme Logotip

Conan Meme Cijena (CONAN)

Neuvršten

1 CONAN u USD cijena uživo:

$0.00257262
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Conan Meme (CONAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:12:47 (UTC+8)

Conan Meme (CONAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00243973
24-satna najniža cijena
$ 0.00259598
24-satna najviša cijena

$ 0.00243973
$ 0.00259598
$ 0.02065246
$ 0.00243973
-0.11%

+1.15%

-4.32%

-4.32%

Conan Meme (CONAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00257393. Tijekom protekla 24 sata, CONANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00243973 i najviše cijene $ 0.00259598, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONAN je $ 0.02065246, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00243973.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONAN se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, +1.15% u posljednjih 24 sata i -4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Conan Meme (CONAN)

$ 788.66K
--
$ 788.66K
306.40M
306,404,270.210625
Trenutačna tržišna kapitalizacija Conan Meme je $ 788.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONAN je 306.40M, s ukupnom količinom od 306404270.210625. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 788.66K.

Conan Meme (CONAN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Conan Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Conan Meme u USD iznosila je $ -0.0009307984.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Conan Meme u USD iznosila je $ -0.0015332836.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Conan Meme u USD iznosila je $ -0.003535916185239129.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.15%
30 dana$ -0.0009307984-36.16%
60 dana$ -0.0015332836-59.56%
90 dana$ -0.003535916185239129-57.87%

Što je Conan Meme (CONAN)

Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Conan Meme (CONAN)

Službena web-stranica

Conan Meme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Conan Meme (CONAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Conan Meme (CONAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Conan Meme.

Provjerite Conan Meme predviđanje cijene sada!

CONAN u lokalnim valutama

Conan Meme (CONAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Conan Meme (CONAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CONAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Conan Meme (CONAN)

Koliko Conan Meme (CONAN) vrijedi danas?
Cijena CONAN uživo u USD je 0.00257393 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CONAN u USD?
Trenutačna cijena CONAN u USD je $ 0.00257393. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Conan Meme?
Tržišna kapitalizacija za CONAN je $ 788.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CONAN?
Količina u optjecaju za CONAN je 306.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CONAN?
CONAN je postigao ATH cijenu od 0.02065246 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CONAN?
CONAN je vidio ATL cijenu od 0.00243973 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CONAN?
24-satni obujam trgovanja za CONAN je -- USD.
Hoće li CONAN još narasti ove godine?
CONAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CONAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:12:47 (UTC+8)

Conan Meme (CONAN) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.