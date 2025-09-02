Comsats (CSAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.051883$ 0.051883 $ 0.051883 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.38% Promjena cijene (7D) -1.70% Promjena cijene (7D) -1.70%

Comsats (CSAS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CSAStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CSAS je $ 0.051883, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CSAS se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i -1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Comsats (CSAS)

Tržišna kapitalizacija $ 112.53K$ 112.53K $ 112.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 112.53K$ 112.53K $ 112.53K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Comsats je $ 112.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CSAS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 112.53K.