Compute Horde (SN12) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 24-satna najniža cijena $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 24-satna najviša cijena $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 Najviša cijena ikada $ 9.41$ 9.41 $ 9.41 Najniža cijena $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Promjena cijene (1H) +0.47% Promjena cijene (1D) -1.05% Promjena cijene (7D) -8.32% Promjena cijene (7D) -8.32%

Compute Horde (SN12) cijena u stvarnom vremenu je $2.18. Tijekom protekla 24 sata, SN12trgovalo je između najniže cijene $ 2.08 i najviše cijene $ 2.2, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN12 je $ 9.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.08.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN12 se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i -8.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Compute Horde (SN12)

Tržišna kapitalizacija $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M Količina u optjecaju 2.46M 2.46M 2.46M Ukupna količina 2,456,592.815317561 2,456,592.815317561 2,456,592.815317561

Trenutačna tržišna kapitalizacija Compute Horde je $ 5.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN12 je 2.46M, s ukupnom količinom od 2456592.815317561. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.35M.