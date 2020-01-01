Compounding OpenDollar (CUSDO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Compounding OpenDollar (CUSDO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Compounding OpenDollar (CUSDO) Informacije The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Službena web stranica: https://openeden.com Kupi CUSDO odmah!

Compounding OpenDollar (CUSDO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Compounding OpenDollar (CUSDO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 268.45M $ 268.45M $ 268.45M Ukupna količina: $ 262.49M $ 262.49M $ 262.49M Količina u optjecaju: $ 262.49M $ 262.49M $ 262.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 268.45M $ 268.45M $ 268.45M Povijesni maksimum: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 Povijesni minimum: $ 0.89555 $ 0.89555 $ 0.89555 Trenutna cijena: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Saznajte više o cijeni Compounding OpenDollar (CUSDO)

Compounding OpenDollar (CUSDO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Compounding OpenDollar (CUSDO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CUSDO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CUSDO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CUSDO tokena, istražite CUSDO cijenu tokena uživo!

