Compounding OpenDollar Logotip

Compounding OpenDollar Cijena (CUSDO)

Neuvršten

1 CUSDO u USD cijena uživo:

$1.022
$1.022$1.022
-0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Compounding OpenDollar (CUSDO)
Compounding OpenDollar (CUSDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.022
$ 1.022$ 1.022
24-satna najniža cijena
$ 1.032
$ 1.032$ 1.032
24-satna najviša cijena

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 0.89555
$ 0.89555$ 0.89555

-0.00%

-0.12%

-0.05%

-0.05%

Compounding OpenDollar (CUSDO) cijena u stvarnom vremenu je $1.022. Tijekom protekla 24 sata, CUSDOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.022 i najviše cijene $ 1.032, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUSDO je $ 1.086, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.89555.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUSDO se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Compounding OpenDollar (CUSDO)

$ 273.18M
$ 273.18M$ 273.18M

--
----

$ 273.18M
$ 273.18M$ 273.18M

267.18M
267.18M 267.18M

267,181,251.8444202
267,181,251.8444202 267,181,251.8444202

Trenutačna tržišna kapitalizacija Compounding OpenDollar je $ 273.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUSDO je 267.18M, s ukupnom količinom od 267181251.8444202. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 273.18M.

Compounding OpenDollar (CUSDO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Compounding OpenDollar u USD iznosila je $ -0.001289766606039.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Compounding OpenDollar u USD iznosila je $ +0.0011082568.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Compounding OpenDollar u USD iznosila je $ +0.0035323386.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Compounding OpenDollar u USD iznosila je $ +0.0042415241235378.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001289766606039-0.12%
30 dana$ +0.0011082568+0.11%
60 dana$ +0.0035323386+0.35%
90 dana$ +0.0042415241235378+0.42%

Što je Compounding OpenDollar (CUSDO)

The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

Resurs Compounding OpenDollar (CUSDO)

Službena web-stranica

Compounding OpenDollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Compounding OpenDollar (CUSDO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Compounding OpenDollar (CUSDO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Compounding OpenDollar.

Provjerite Compounding OpenDollar predviđanje cijene sada!

CUSDO u lokalnim valutama

Compounding OpenDollar (CUSDO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Compounding OpenDollar (CUSDO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CUSDO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Compounding OpenDollar (CUSDO)

Koliko Compounding OpenDollar (CUSDO) vrijedi danas?
Cijena CUSDO uživo u USD je 1.022 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CUSDO u USD?
Trenutačna cijena CUSDO u USD je $ 1.022. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Compounding OpenDollar?
Tržišna kapitalizacija za CUSDO je $ 273.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CUSDO?
Količina u optjecaju za CUSDO je 267.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CUSDO?
CUSDO je postigao ATH cijenu od 1.086 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CUSDO?
CUSDO je vidio ATL cijenu od 0.89555 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CUSDO?
24-satni obujam trgovanja za CUSDO je -- USD.
Hoće li CUSDO još narasti ove godine?
CUSDO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CUSDO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
