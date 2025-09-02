Compounding OpenDollar (CUSDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.022 24-satna najviša cijena $ 1.032 Najviša cijena ikada $ 1.086 Najniža cijena $ 0.89555 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) -0.05%

Compounding OpenDollar (CUSDO) cijena u stvarnom vremenu je $1.022. Tijekom protekla 24 sata, CUSDOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.022 i najviše cijene $ 1.032, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUSDO je $ 1.086, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.89555.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUSDO se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Compounding OpenDollar (CUSDO)

Tržišna kapitalizacija $ 273.18M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 273.18M Količina u optjecaju 267.18M Ukupna količina 267,181,251.8444202

Trenutačna tržišna kapitalizacija Compounding OpenDollar je $ 273.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUSDO je 267.18M, s ukupnom količinom od 267181251.8444202. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 273.18M.