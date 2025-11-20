Compliant Naira Cijena danas

Trenutačna cijena Compliant Naira (CNGN) danas je --, s promjenom od 0.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CNGN u USD je -- po CNGN.

Compliant Naira trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 493,046, s količinom u optjecaju od 723.20M CNGN. Tijekom posljednja 24 sata, CNGN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CNGN se kretao 0.00% u posljednjem satu i -1.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Compliant Naira (CNGN)

Informacije o tržištu Compliant Naira (CNGN)

Tržišna kapitalizacija $ 493.05K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 493.05K
Količina u optjecaju 723.20M
Ukupna količina 723,201,432.9849999

