Community Coin (COMCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00188631$ 0.00188631 $ 0.00188631 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.29% Promjena cijene (1D) +3.32% Promjena cijene (7D) -31.34% Promjena cijene (7D) -31.34%

Community Coin (COMCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COMCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COMCOIN je $ 0.00188631, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COMCOIN se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, +3.32% u posljednjih 24 sata i -31.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Community Coin (COMCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 37.84K$ 37.84K $ 37.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.84K$ 37.84K $ 37.84K Količina u optjecaju 999.40M 999.40M 999.40M Ukupna količina 999,401,974.95382 999,401,974.95382 999,401,974.95382

Trenutačna tržišna kapitalizacija Community Coin je $ 37.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COMCOIN je 999.40M, s ukupnom količinom od 999401974.95382. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.84K.