COMFY Cijena danas

Trenutačna cijena COMFY (DCP) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DCP u USD je -- po DCP.

COMFY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,380.04, s količinom u optjecaju od 1.00B DCP. Tijekom posljednja 24 sata, DCP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DCP se kretao -- u posljednjem satu i -16.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu COMFY (DCP)

Tržišna kapitalizacija $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija COMFY je $ 6.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.38K.