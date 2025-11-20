Comcast xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Comcast xStock (CMCSAX) danas je $ 26.79, s promjenom od 2.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CMCSAX u USD je $ 26.79 po CMCSAX.

Comcast xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 195,838, s količinom u optjecaju od 7.31K CMCSAX. Tijekom posljednja 24 sata, CMCSAX trgovao je između $ 26.57 (niska) i $ 27.48 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 34.79, dok je rekordna najniža cijena bila $ 25.94.

U kratkoročnim performansama, CMCSAX se kretao -0.14% u posljednjem satu i -4.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Comcast xStock (CMCSAX)

Tržišna kapitalizacija $ 195.84K$ 195.84K $ 195.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Količina u optjecaju 7.31K 7.31K 7.31K Ukupna količina 60,092.05789806494 60,092.05789806494 60,092.05789806494

Trenutačna tržišna kapitalizacija Comcast xStock je $ 195.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMCSAX je 7.31K, s ukupnom količinom od 60092.05789806494. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.