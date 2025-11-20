Colony Avalanche Index Cijena danas

Trenutačna cijena Colony Avalanche Index (CAI) danas je $ 43.16, s promjenom od 1.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAI u USD je $ 43.16 po CAI.

Colony Avalanche Index trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,914,578, s količinom u optjecaju od 44.46K CAI. Tijekom posljednja 24 sata, CAI trgovao je između $ 41.11 (niska) i $ 43.35 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 659.84, dok je rekordna najniža cijena bila $ 31.6.

U kratkoročnim performansama, CAI se kretao +2.39% u posljednjem satu i -17.90% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Colony Avalanche Index (CAI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Količina u optjecaju 44.46K 44.46K 44.46K Ukupna količina 44,458.46421574023 44,458.46421574023 44,458.46421574023

