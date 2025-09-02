Više o COLLIES

Collies Logotip

Collies Cijena (COLLIES)

Neuvršten

1 COLLIES u USD cijena uživo:

$0.00038355
$0.00038355$0.00038355
-0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Collies (COLLIES)
Collies (COLLIES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.15%

-0.28%

-1.45%

-1.45%

Collies (COLLIES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COLLIEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COLLIES je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COLLIES se promijenio za -2.15% u posljednjih sat vremena, -0.28% u posljednjih 24 sata i -1.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Collies (COLLIES)

$ 384.73K
$ 384.73K$ 384.73K

--
----

$ 384.73K
$ 384.73K$ 384.73K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,445.659506
999,999,445.659506 999,999,445.659506

Trenutačna tržišna kapitalizacija Collies je $ 384.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COLLIES je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999445.659506. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 384.73K.

Collies (COLLIES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Collies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Collies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Collies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Collies u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.28%
30 dana$ 0-0.05%
60 dana$ 0+2.54%
90 dana$ 0--

Što je Collies (COLLIES)

Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance. At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Collies (COLLIES)

Službena web-stranica

Collies Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Collies (COLLIES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Collies (COLLIES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Collies.

Provjerite Collies predviđanje cijene sada!

COLLIES u lokalnim valutama

Collies (COLLIES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Collies (COLLIES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COLLIES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Collies (COLLIES)

Koliko Collies (COLLIES) vrijedi danas?
Cijena COLLIES uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COLLIES u USD?
Trenutačna cijena COLLIES u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Collies?
Tržišna kapitalizacija za COLLIES je $ 384.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COLLIES?
Količina u optjecaju za COLLIES je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COLLIES?
COLLIES je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COLLIES?
COLLIES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COLLIES?
24-satni obujam trgovanja za COLLIES je -- USD.
Hoće li COLLIES još narasti ove godine?
COLLIES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COLLIES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
