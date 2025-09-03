COLANA (COLANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.059012$ 0.059012 $ 0.059012 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) +4.99% Promjena cijene (7D) +4.99%

COLANA (COLANA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COLANAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COLANA je $ 0.059012, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COLANA se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i +4.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COLANA (COLANA)

Tržišna kapitalizacija $ 56.81K$ 56.81K $ 56.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.81K$ 56.81K $ 56.81K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija COLANA je $ 56.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COLANA je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.81K.