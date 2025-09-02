Coinzix Token (ZIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00154266$ 0.00154266 $ 0.00154266 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.09% Promjena cijene (7D) -8.52% Promjena cijene (7D) -8.52%

Coinzix Token (ZIX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZIX je $ 0.00154266, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZIX se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -8.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinzix Token (ZIX)

Tržišna kapitalizacija $ 94.44K$ 94.44K $ 94.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 98.41K$ 98.41K $ 98.41K Količina u optjecaju 5.76B 5.76B 5.76B Ukupna količina 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinzix Token je $ 94.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZIX je 5.76B, s ukupnom količinom od 6000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.41K.