Coinye West Cijena (COINYE)

Neuvršten

1 COINYE u USD cijena uživo:

$0.00049978
$0.00049978$0.00049978
-3.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Coinye West (COINYE)
Coinye West (COINYE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04538102
$ 0.04538102$ 0.04538102

$ 0
$ 0$ 0

-1.65%

-3.35%

-8.82%

-8.82%

Coinye West (COINYE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COINYEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COINYE je $ 0.04538102, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COINYE se promijenio za -1.65% u posljednjih sat vremena, -3.35% u posljednjih 24 sata i -8.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinye West (COINYE)

$ 440.70K
$ 440.70K$ 440.70K

--
----

$ 501.05K
$ 501.05K$ 501.05K

879.55M
879.55M 879.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinye West je $ 440.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COINYE je 879.55M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 501.05K.

Coinye West (COINYE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coinye West u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coinye West u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coinye West u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coinye West u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.35%
30 dana$ 0+11.57%
60 dana$ 0+26.99%
90 dana$ 0--

Što je Coinye West (COINYE)

Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.

Resurs Coinye West (COINYE)

Službena web-stranica

Coinye West Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coinye West (COINYE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coinye West (COINYE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coinye West.

Provjerite Coinye West predviđanje cijene sada!

COINYE u lokalnim valutama

Coinye West (COINYE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coinye West (COINYE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COINYE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coinye West (COINYE)

Koliko Coinye West (COINYE) vrijedi danas?
Cijena COINYE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COINYE u USD?
Trenutačna cijena COINYE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coinye West?
Tržišna kapitalizacija za COINYE je $ 440.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COINYE?
Količina u optjecaju za COINYE je 879.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COINYE?
COINYE je postigao ATH cijenu od 0.04538102 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COINYE?
COINYE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COINYE?
24-satni obujam trgovanja za COINYE je -- USD.
Hoće li COINYE još narasti ove godine?
COINYE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COINYE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
