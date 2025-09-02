Coinye West (COINYE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04538102$ 0.04538102 $ 0.04538102 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.65% Promjena cijene (1D) -3.35% Promjena cijene (7D) -8.82% Promjena cijene (7D) -8.82%

Coinye West (COINYE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COINYEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COINYE je $ 0.04538102, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COINYE se promijenio za -1.65% u posljednjih sat vremena, -3.35% u posljednjih 24 sata i -8.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinye West (COINYE)

Tržišna kapitalizacija $ 440.70K$ 440.70K $ 440.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 501.05K$ 501.05K $ 501.05K Količina u optjecaju 879.55M 879.55M 879.55M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinye West je $ 440.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COINYE je 879.55M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 501.05K.